الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: عرضت على الرئيس عون استعداد الأمين العام للمساعدة بأي شكل كان بالاتصالات بين الأطراف الرئيسية في الأزمة اذا كان هناك داع لتدخل من الجامعة العربية

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