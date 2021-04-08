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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الرئيس عون رحّب بالطرح وإن شاء الله سيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية لحلحلة الوضع السياسي

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:00
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