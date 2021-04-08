أخبار عاجلة

الرئيس عون ترأس اجتماعاً لعرض مشروع المنصة الإلكترونية Impact التي أطلقها التفتيش المركزي وهي مشتركة بين الوزارات والبلديات من أجل التقييم والتنسيق والمتابعة

Lebanon 24
08-04-2021 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون ترأس اجتماعاً لعرض عمل المنصة الالكترونية IMPACT
lebanon 24
08/04/2021 16:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتّم حول عمل المنصة.. هل يلزم المركزي المصارف استخدام الاموال التي كوّنتها بالخارج؟
lebanon 24
08/04/2021 16:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومات السابقون: تمسك الرئيس الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنّت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون وأشقاء وأصدقاء لبنان في العالم
lebanon 24
08/04/2021 16:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أودعت وزارة المالية الملاحظات التي وضعتها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بشأن نصوص المواد والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام 2021
lebanon 24
08/04/2021 16:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:44 | 2021-04-08
16:20 | 2021-04-08
16:19 | 2021-04-08
16:10 | 2021-04-08
16:04 | 2021-04-08
15:33 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website