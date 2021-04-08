الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ندرك أنّ الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية تحتاجان لمساعدة عربية وهو ما نحن مستعدون للقيام به في حال وافقت الأطراف على ذلك

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