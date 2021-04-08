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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نحن قلقون من الوضع والأفكار التي طرحها الرئيس برّي يُبنى عليها ويمكن أن تشكل مخرجاً للأزمة الحالية ومهمتنا إيجاد التوافق بين الأطراف

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:14
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