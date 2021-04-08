استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه السفير عبد الرحمن الصلح. ويتناول البحث آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية

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