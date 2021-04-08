الأمين العام المساعد للجامعة العربية من بيت الوسط: عرضت على الرئيس الحريري رغبة الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الحكومية والرغبة في إخراج لبنان من هذا المأزق الذي يولده تعثر تشكيل الحكومة

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