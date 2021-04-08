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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الجامعة مستعدة للقيام بأي دور يطلب منها سواء الديبلوماسية المكوكية أو في شكل توفير سقف عربي للقاء الفرقاء السياسيين اللبنانيين جميعاً للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:16
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