الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الجامعة مستعدة للقيام بأي دور يطلب منها سواء الديبلوماسية المكوكية أو في شكل توفير سقف عربي للقاء الفرقاء السياسيين اللبنانيين جميعاً للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة

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