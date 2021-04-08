أخبار عاجلة

الوفاء للمقاومة: اعاقة تشكيل الحكومة هي اهداف يُعمل لها باستمرار من قبل اعداء لبنان

Lebanon 24
08-04-2021 | 16:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الوفاء للمقاومة": للإسراع في تشكيل الحكومة ولا مفر من التفاهم
lebanon 24
08/04/2021 21:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا تحدث مع مسؤولين لبنانيين كبار اليوم للتنديد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة (رويترز)
lebanon 24
08/04/2021 21:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: تؤكد الكتلة أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة رغم النتيجة الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا
lebanon 24
08/04/2021 21:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ضرر التأخير بتشكيل الحكومة أكبر من ضرر أي تنازل لتسريع ولادتها
lebanon 24
08/04/2021 21:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:28 | 2021-04-08
21:27 | 2021-04-08
21:22 | 2021-04-08
21:20 | 2021-04-08
21:03 | 2021-04-08
20:35 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website