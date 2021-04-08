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دياب اطلع من وفد الماني على دراسة أولية حول إعادة تفعيل مرفأ بيروت تجاريا وسياحيا

Lebanon 24
08-04-2021 | 16:55
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دياب اطلع من وفد الماني على دراسة أولية حول إعادة تفعيل مرفأ بيروت تجاريا وسياحيا
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08/04/2021 21:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"المركزية": بدأ الفريق الاستشاري لمرفأ هامبرغ الألماني زيارة للبنان تستمر 5 أيام، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد غد الخميس يعرض خلاله دراسة إعادة إعمار مرفأ بيروت
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08/04/2021 21:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بيروت بحث مع السفير الألماني مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت
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08/04/2021 21:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
يصل الى لبنان خلال ساعات وفد الماني ليناقش مع مسؤولين لبنانيين عرض عدد من الشركات اعادة اعمار مرفأ بيروت (اللواء)
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08/04/2021 21:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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