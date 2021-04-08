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ولي العهد السعودي: سنصبح في الأعوام الـ 10 المقبلة مركزاً عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة

Lebanon 24
08-04-2021 | 18:10
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