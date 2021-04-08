مصادر مطّلعة على أجواء بيت الوسط لـ"الجديد": باسيل هدف من خلال مناورته إلى تحقيق مكاسب شخصية تتمثل في التقاط صورة له مع الرئيس الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا لأوّل مرة بعد فرض عقوبات أميركية عليه

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