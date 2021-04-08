رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لـmtv: الشعب سيحاسب في الانتخابات و"الانتخابات جايي وإذا بدن يعملوا شي منيح يبكّروها" لكن لا نتوقّع منهم أي شيء جيّد

Lebanon 24