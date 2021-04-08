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الجميّل: خمس سنوات لنا في المعارضة عندما لم يكن هناك شارع وثورة وعندما خضنا الانتخابات وحدنا لم يكن هناك معارضة، والجو الشبابي اليوم جرّبنا وشكّك فينا والجزء الأكبر منه اقتنع اليوم بصدقيتنا
Lebanon 24
08-04-2021
|
22:08
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