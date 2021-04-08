الجميّل: ثمة مجموعات اكتشفت أن حزب الكتائب جدي في تعاطيه التغييري والصيفي تحوّل إلى مركز لحماية ثوار لبنان عندما اضطُهدوا واذا تحدثنا بهموم الناس لا نصبح شيوعيين

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