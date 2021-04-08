الجميّل: حزب الكتائب ذهب كله إلى التغيير لأنه قام بمراجعة ذاتية ورأى أنّ لبنان بحاجة إلى تغيير بنيوي وذهبنا إلى المواجهة لتحقيق التغيير

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