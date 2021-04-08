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الجميّل: نديم الجميّل لم يترك العمل السياسي إنما يبني حياته العائلية مهنيًا وأخذ فترة لبناء نفسه وحياته وهذا حقه

Lebanon 24
08-04-2021 | 22:27
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الجميّل: اختلافنا مع القوات سببه التسوية الرئاسية ولدي محبة للجميع ولا مشكلة مع أحد إنما هناك اختلاف بوجهات النظر والقوات لا تزال تربط نفسها بتحالف مع المستقبل والاشتراكي ونحن لا نؤمن كالقوات بالتغيير من الداخل
lebanon 24
09/04/2021 01:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الناس نزلوا إلى الشارع لفترة طويلة لكن تراكم الأزمات ارهقهم وهذا لا يعني أنهم اصبحوا مع السلطة
lebanon 24
09/04/2021 01:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: أنا مع استقالة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والانطلاق من تغيير المجلس وإلا فرئيس الجمهورية سيكون من الفريق نفسه
lebanon 24
09/04/2021 01:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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09/04/2021 01:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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