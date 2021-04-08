الجميّل لصار الوقت: هل نحن من سلم حزب الله لبنان وقمنا بالمحاصصات واوصلنا البلد إلى ما وصل إليه؟ نحنا من واجهنا هذه المنظومة منذ 7 سنوات بكل الوسائل

Lebanon 24