أخبار عاجلة

الجميل لـmtv: يجب تشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات اللازمة وتتفاوض مع صندوق النقد وتنظّم

Lebanon 24
08-04-2021 | 22:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: لتشكيل حكومة مستقلة تبدأ التفاوض مع صندوق النقد وتضبط الحدود فالبلد متوقف والناس متروكين على مصيرهم يموتون من الجوع ويفكرون بالمحاصصة
lebanon 24
09/04/2021 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل لصار الوقت: لتشكيل حكومة مستقلة تماماً بأكملها مهمتها تنفيذ الإصلاحات، التفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي وتنظيم الانتخابات
lebanon 24
09/04/2021 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: المطلوب حكومة مستقلة بشكل كامل لاجراء مفاوضات مع صندوق النقد والبدء بالاصلاحات الاساسية وتنظيم انتخابات نيابية وللاسف ما زلنا نتحدث بمنطق المحاصصة
lebanon 24
09/04/2021 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد
lebanon 24
09/04/2021 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:26 | 2021-04-09
01:22 | 2021-04-09
01:09 | 2021-04-09
01:08 | 2021-04-09
01:00 | 2021-04-09
00:58 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website