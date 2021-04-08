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الجميّل: أنا مع استقالة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والانطلاق من تغيير المجلس وإلا فرئيس الجمهورية سيكون من الفريق نفسه

Lebanon 24
08-04-2021 | 23:43
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الجميّل: هناك هيركات شامل على كل الشعب لان الجماعة "زعران" والمسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والحكومة، فهم كانوا يطلبون من سلامة دفع عجز الموازنة كما ان سلامة لم يصارح اللبنانيين عندما حصل مس بودائع الناس
lebanon 24
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