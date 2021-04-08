الجميّل: اختلافنا مع القوات سببه التسوية الرئاسية ولدي محبة للجميع ولا مشكلة مع أحد إنما هناك اختلاف بوجهات النظر والقوات لا تزال تربط نفسها بتحالف مع المستقبل والاشتراكي ونحن لا نؤمن كالقوات بالتغيير من الداخل

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