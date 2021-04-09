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البنتاغون: أوستن سيؤكد في إسرائيل التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية

Lebanon 24
09-04-2021 | 01:00
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