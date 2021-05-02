المطران عودة: نحن بحاجة الى حكومة قادرة تفّعل أجهزة الرقابة وتكسب ثقة المجتمع الدولي والى حكومة لا تسيطر عليها الاحزاب المتناحرة بل يكون اعضاؤها من اصحاب الاختصاص غير طامعين بمكاسب ونفوذ

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