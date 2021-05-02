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الرئيس عون يعايد الطائفة الأرثوذكسية بنور القيامة املا"باضاءة مساحات الظلمة في لبنان، فيعبر جميع اللبنانيين عتبة الخلاص من نفق الأزمة الراهنة

Lebanon 24
02-05-2021 | 05:59
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