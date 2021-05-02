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أخبار عاجلة
بايدن: تنظيم القاعدة خسر الكثير من قوته بالتزامن مع انسحاب قواتنا من أفغانستان
Lebanon 24
02-05-2021
|
12:57
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