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الرئيس عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون

Lebanon 24
03-05-2021 | 02:55
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