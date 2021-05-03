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موقع استقصائي يكشف عن موافقة فرنسا على بيع مصر 30 طائرة رافال مقاتلة بقيمة 3.75 مليار يورو (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:31
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