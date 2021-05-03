أخبار عاجلة

بلينكن يأمل أن تلتزم كوريا الشمالية المسار الدبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي

Lebanon 24
03-05-2021 | 13:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: يمكننا التعامل بشكل من الدبلوماسية مع ملف الأسلحة النووية لكوريا الشمالية (العربية)
lebanon 24
04/05/2021 02:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم يستعد للقتال... وصواريخ كوريا الشمالية النووية رهن إشارة منه!
lebanon 24
04/05/2021 02:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا
lebanon 24
04/05/2021 02:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: على واشنطن أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي وعلى إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير بالاتفاق
lebanon 24
04/05/2021 02:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2021-05-03
18:56 | 2021-05-03
18:36 | 2021-05-03
18:23 | 2021-05-03
18:18 | 2021-05-03
17:55 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website