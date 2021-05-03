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هيئة الغذاء والدواء الفيدرالية بصدد الموافقة على استخدام لقاح ⁧‫فايزر‬⁩- بايونتيك لأعمار 12 إلى 15 عاما في بداية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
03-05-2021 | 17:39
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