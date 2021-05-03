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أخبار عاجلة
القوات المسلحة المصرية: مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة رافال للقوات الجوية المصرية
Lebanon 24
03-05-2021
|
18:23
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