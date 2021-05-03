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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا ينبغي على إيران استخدام المختطفين والمحتجين تعسفيًا للضغط السياسي

Lebanon 24
03-05-2021 | 18:56
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