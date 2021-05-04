أخبار عاجلة

13 قتيلا و70 جريحا من جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-05-2021 | 01:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة حادث المترو في العاصمة المكسيكية إلى 20 قتيلاً (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/05/2021 14:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سودانية: 18 قتيلاً و54 جريحاً باشتباكات في منطقة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/05/2021 14:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى بانهيار جسر في المكسيك لحظة مرور قطار عليه (فيديو)
lebanon 24
04/05/2021 14:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر صحفية إسرائيلية: إصابة مستوطنين اثنين جراء اطلاق النار عليهما من سيارة على حاجز شمالي رام الله (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/05/2021 14:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2021-05-04
06:53 | 2021-05-04
06:40 | 2021-05-04
06:35 | 2021-05-04
06:25 | 2021-05-04
06:16 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website