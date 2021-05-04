أخبار عاجلة

الفرزلي من المجلس النيابي: الطريق السليم لتمويل الدعم هو تشكيل الحكومة بشكل سريع

Lebanon 24
04-05-2021 | 04:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": ننتظر كيف ستصل البطاقة التمويلية للمجلس النيابي لأن الحكومة لا تجتمع وهي بحاجة لمشروع قانون أو إحالة استثنائية
lebanon 24
04/05/2021 14:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرزلي: الحريري لديه الاستعداد للاتفاق ولم يمر بلبنان مرحلة فيها السبب الداخلي العائق او المسهل لتشكيل الحكومة كما اليوم (صوت كل لبنان)
lebanon 24
04/05/2021 14:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان بالسعودية: بعد تشكيل الحكومة ستعود العلاقات بشكل طبيعي مع المملكة
lebanon 24
04/05/2021 14:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر تشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية وأطراف العملية السليمة للتدخل السريع في دارفور
lebanon 24
04/05/2021 14:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2021-05-04
06:53 | 2021-05-04
06:40 | 2021-05-04
06:35 | 2021-05-04
06:25 | 2021-05-04
06:16 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website