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مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية: سيتم تسليم مصر مقاتلات رافال المتفق عليها بين عامي 2024 و2026

Lebanon 24
04-05-2021 | 07:25
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