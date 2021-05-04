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سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة ينفي ان يكون هناك اي قرار سعودي بشأن حظر دخول الصناعات الغذائية ويشير الى بعض المشاكل على الحدود (صوت لبنان)

Lebanon 24
04-05-2021 | 08:55
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