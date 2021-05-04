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القيادة الأميركية الوسطى: سحبنا حمولة نحو 60 طائرة شحن من طراز "C17" من أفغانستان منذ قرار بايدن بالانسحاب

Lebanon 24
04-05-2021 | 11:53
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