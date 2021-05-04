أخبار عاجلة

الرئيس عون اعطى توجيهاته للوفد المفاوض وشدد على ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي

Lebanon 24
04-05-2021 | 12:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض
lebanon 24
04/05/2021 22:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية: تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة، لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصا
lebanon 24
04/05/2021 22:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر وعرض معها مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً
lebanon 24
04/05/2021 22:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: مصر تؤمن بالمسار التفاوضي لكن لا ينبغي أن تكون المفاوضات إلى مالا نهاية
lebanon 24
04/05/2021 22:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:28 | 2021-05-04
15:27 | 2021-05-04
15:13 | 2021-05-04
15:08 | 2021-05-04
15:06 | 2021-05-04
15:05 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website