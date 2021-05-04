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وزير الخارجية الكويتي يؤكد خلال زيارته لليبيا دعم الكويت لليبيا وكافة ما تتخذه لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها

Lebanon 24
04-05-2021 | 15:02
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