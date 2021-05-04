‏وزارة الدفاع البريطانية: حاملة الطائرات الضخمة "إتش إم أس كوين إليزابيث" ستبدأ في الانتشار الشهر المقبل لمحاربة ⁧‫داعش‬⁩ ومنع عودته إلى ⁧‫العراق‬⁩

Lebanon 24