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‏وزارة الدفاع البريطانية: حاملة الطائرات الضخمة "إتش إم أس كوين إليزابيث" ستبدأ في الانتشار الشهر المقبل لمحاربة ⁧‫داعش‬⁩ ومنع عودته إلى ⁧‫العراق‬⁩

Lebanon 24
04-05-2021 | 17:45
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