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وزير الخارجية الأميركي: نحن بحاجة إلى العمل معا لمحاسبة روسيا على أفعالها والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها الدولية

Lebanon 24
04-05-2021 | 18:24
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