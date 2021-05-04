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انفجارات عنيفة تدوي في الساحل السوري نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية

Lebanon 24
04-05-2021 | 20:09
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