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‏مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: سيارات إسعاف في حمص شوهدت تنقل مصابي الهجوم الإسرائيلي والاستهداف يعد الأول بعد غارات ⁧‫غزة‬⁩

Lebanon 24
08-06-2021 | 20:02
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