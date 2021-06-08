لا تعاون مع العروسين

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Lebanon 24
08-06-2021 | 21:36
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رفض احد المصارف فتح حساب جديد موقت لعروسين لتنظيم لائحة الهدايا ما دفعهما الى عدم وضع لائحة الهدايا على بطاقة العرس.
المصدر: النهار
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