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روحاني: منعنا وقوع حرب على إيران وتم إلغاء القرارات التي فرضت علينا بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
09-06-2021
|
02:37
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