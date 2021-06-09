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روحاني: منعنا وقوع حرب على إيران وتم إلغاء القرارات التي فرضت علينا بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:37
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