الرئيس عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب ومدير عام التربية فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا الخوري واطّلع منهم على آلية إنهاء العام الدراسي وامتحانات نهاية العام

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