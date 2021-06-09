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الرئيس عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب ومدير عام التربية فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا الخوري واطّلع منهم على آلية إنهاء العام الدراسي وامتحانات نهاية العام

Lebanon 24
09-06-2021 | 04:43
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