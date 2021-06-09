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وهاب: توقيع الرئيس حسان دياب على مرسوم تعيين أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى ضروري لتمرير مرسوم التشكيلات القضائية بعد درسه مجدداً وإعادة تنشيط العدلية .

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:21
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