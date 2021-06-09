أخبار عاجلة

نقيب المقاولين مارون الحلو: نحمّل المسؤولية إلى رئاسة الحكومة ووزارة البيئة في ما وصلت إليه أوضاع الترابة والأعباء الحاصلة نتيجة ذلك

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حب الله: مشكلة الترابة لا تحل الا بموقف من رئاسة الحكومة
lebanon 24
09/06/2021 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد جنبلاط لـmtv: غياب الحكومة وعدم الوصول الى معالجات جدية هي التي تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم ولكن هذه الازمة هي نتيجة عقود من "الازدهار" مبنية على الاقتصاد الحر والفساد وعدم الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي
lebanon 24
09/06/2021 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي عن تسويق نفسه لرئاسة الحكومة: هناك رئيس حكومة مكلف نتمنى له التوفيق
lebanon 24
09/06/2021 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الحكومة تخفي معركة على رئاسة الجمهورية
lebanon 24
09/06/2021 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:32 | 2021-06-09
07:30 | 2021-06-09
06:26 | 2021-06-09
06:16 | 2021-06-09
06:10 | 2021-06-09
06:07 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website