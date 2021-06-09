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الاحتلال الصهيوني يواصل استفزازه لكل الأمة بالعدوان على المقدسات والأرض العربية

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:42
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