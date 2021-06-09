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المرصد السوري يعلن مقتل جندي روسي وإصابة 3 آخرين في انفجار استهدف آلية عسكرية بريف أبو رأسين بالشمال الغربي السوري
Lebanon 24
09-06-2021
|
06:10
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