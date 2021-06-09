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بايدن سيبلغ روسيا والصين خلال جولته بأن التحالف الأميركي الأوروبي "متين"

Lebanon 24
09-06-2021 | 08:54
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